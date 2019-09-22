Одного українського військового поранено за добу – штаб ООС

Українські позиції у зоні конфлікту на Донбасі обстріляли 10 разів протягом поточної доби, повідомляє у вечірньому зведенні штаб Операції об’єднаних сил.

За цими даними, йдеться про позиції поблизу Новогнатівки, Водяного, Лебединського, Залізного та Новгородського на Донеччині та Кримського на Луганщині.

Як повідомляє штаб, внаслідок обстрілів один військовослужобвець зазнав поранення середнього ступеню тяжкості.

Угруповання «ДНР» вечірніх зведень наразі не публікувало. У свою чергу, представники угруповання «ЛНР» заявили про 5 обстрілів їхніх позицій за добу.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.