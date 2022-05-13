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Українські війська відбили 10 атак Росії на Донбасі, ще в трьох місцях тривають бої – штаб

Згоріла техніка армії Росії після ударів ЗСУ на березі річки Сіверський Донець на Донбасі. Фото оприлюднене 12 травня 2022 року Генеральним штабом Збройних сил України

Протягом дня українські війська 10 разів відбивали атаки російських військових на Донбасі, повідомляє штаб Угруповання Об’єднаних сил увечері 13 травня.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, російські війська вздовж всієї лінії зіткнення застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети.

Також українське командування фіксує ракетно-бомбові удари по цивільних об’єктах інфраструктури, житлових кварталах, адміністративних будівлях, лікарнях, школах і дитячих садочках.

Штаб ОС звітує про знищення п’яти танків, п’яти артилерійських систем, шести одиниць бойової броньованої техніки та семи автомобілів російських військ, а також збиття трьох безпілотних літальних апарати «Орлан-10» над Донбасом.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За даними розвідки Великої Британії, російська армія зазнає значних втрат при спробах прорватися до Слов’янська і Краматорська.

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Упродовж всієї доби 11 травня війська РФ вели обстріли селища на Запоріжжі.

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