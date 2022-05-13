Українські війська відбили 10 атак Росії на Донбасі, ще в трьох місцях тривають бої – штаб

Протягом дня українські війська 10 разів відбивали атаки російських військових на Донбасі, повідомляє штаб Угруповання Об’єднаних сил увечері 13 травня.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, російські війська вздовж всієї лінії зіткнення застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети.

Також українське командування фіксує ракетно-бомбові удари по цивільних об’єктах інфраструктури, житлових кварталах, адміністративних будівлях, лікарнях, школах і дитячих садочках.

Штаб ОС звітує про знищення п’яти танків, п’яти артилерійських систем, шести одиниць бойової броньованої техніки та семи автомобілів російських військ, а також збиття трьох безпілотних літальних апарати «Орлан-10» над Донбасом.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За даними розвідки Великої Британії, російська армія зазнає значних втрат при спробах прорватися до Слов’янська і Краматорська.