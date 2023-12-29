16 людей госпіталізовані в Києві після атаки сил РФ – Поворозник

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після здійсненої російськими військовими повітряної атаки, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода.Ранок»).

«Продовжуємо роботу з розбирання завалів, гасіння пожеж. Є інформація про 17 постраждалих, 16 із них госпіталізовані, їхньому життю нічого не загрожує. Рятувальники, поліція, медики, всі працюють зараз безпосередньо на місцях пожеж, на місцях влучань, інформація оновлюватиметься постійно, пошуково-рятувальні роботи ще не закінчені», – сказав Поворозник.

За його словами, під завалами складського приміщення в Шевченківському районі, де спалахнула пожежа, ще можуть перебувати люди (згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про виявлення тіла одного загиблого – ред.).

Також він розповів про ситуацію на станції метро «Лукʼянівська» після ранкової атаки.

«Це вже друге пошкодження цієї станції. Верхня частина зазнала ушкоджень, вона практично скляна. Зараз станція працює як укриття, висадка і посадка пасажирів не здійснюється. Після того, як завершаться роботи пошуково-рятувальні, поліція зробить свою роботу, будемо пробувати відновлювати рух», – розповів перший заступник голови КМДА.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.