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19 бойовиків «ЛНР», раніше затриманих на Харківщині, будуть судити у Львові – прокуратура

Справу проти 19 учасників незаконного збройного угруповання передали до суду

Справу 19-ти учасників незаконного збройного угруповання «ЛНР», затриманих на Харківщині, передали до суду, повідомив Офіс генерального прокурора 13 січня.

За повідомленням, чоловіків судитимуть у Львові. Справа проти них кваліфікована за статтями про державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності незаконних збройних формувань.

«Розслідуванням встановлено, що мешканці Луганщини у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

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Зараз фігурантів утримують в українських пенітенціарних установах. Досудове розслідування вели слідчі управління Служби безпеки України у Львівській області.

Служба безпеки України повідомила про підозру 19 учасникам незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», затриманим під час звільнення Харківської області, у листопаді.

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