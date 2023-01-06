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Двоє сербів поранені внаслідок стрілянини в Косові

Напад стався в місті Штрпце (на фото) на півдні Косова

Двоє людей були поранені 6 січня внаслідок стрілянини в місті на півдні Косова, де більшість населення становлять серби, повідомили офіційні особи Косова та Сербії. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Жертвами стали 11-річний хлопчик і 21-річний чоловік, які несли дубові гілки (це традиція православних сербів напередодні Різдва). Поранених госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує, повідомила влада.

33-річний чоловік з ініціалами А.К. був заарештований. Міністр оборони Арменд Мехай повідомив у Facebook, що чоловік є учасником косовських сил безпеки. Випадок «розглядатиметься відповідно до норм і законів, які діють у нас у Міністерстві оборони та безпеки», – вказав Мехадж, висловивши глибокий жаль із приводу інциденту і побажавши пораненим якнайшвидшого одужання.

Стрілянина сталася близько 15:20 за місцевим часом у місті Штрпце. За даними поліції, вогонь був відкритий з автомобіля, який рухався, на цьому ж транспортному засобі нападник тікав із місця події.

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