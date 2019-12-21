Двох українських військових поранено за минулу добу на Донбасі – штаб

Десять обстрілів українських позицій зафіксував за минулу добу штаб Операції об`єднаних сил на Донбасі. За цими даними, один український військовий зазнав поранення, а ще одинпід час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

Від початку нинішньої доби станом на сьому ранку штаб ООС не зафіксував жодного обстрілу.

Угруповання «ДНР» вранці зведень не публікувало, тоді як представники угруповання «ЛНР» заявляють, що нарахували 1 випадок порушення режиму тиші з українського боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.