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21 грудня 2019, Київ 10:43
Новини | Суспільство

Двох українських військових поранено за минулу добу на Донбасі – штаб

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Десять обстрілів українських позицій зафіксував за минулу добу штаб Операції об`єднаних сил на Донбасі. За цими даними, один український військовий зазнав поранення, а ще одинпід час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

Від початку нинішньої доби станом на сьому ранку штаб ООС не зафіксував жодного обстрілу.
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Угруповання «ДНР» вранці зведень не публікувало, тоді як представники угруповання «ЛНР» заявляють, що нарахували 1 випадок порушення режиму тиші з українського боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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