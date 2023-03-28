8000 кроків один або два рази на тиждень знижують ризик смерті – дослідження

Проходження 8000 кроків (це близько чотирьох миль шести з половиною кілометрів) один або два дні на тиждень може значно знизити ризик ранньої смерті, згідно з дослідженням, опублікованим 28 березня.

Хоча відомо, що регулярні фізичні вправи знижують ризик смертності, дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, розглядало користь для здоров’я від інтенсивної ходьби лише кілька днів на тиждень, пише агенція France-Presse.

Для дослідження вчені з Кіотського університету та Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі проаналізували дані 3100 дорослих американців. Вони виявили, що ті, хто проходив 8000 кроків або більше один або два дні на тиждень, мали на 14,9% менше шансів померти впродовж 10 років, ніж ті, хто ніколи не досягав цієї позначки.

Для тих, хто проходив 8000 кроків або більше від трьох до семи днів на тиждень, ризик смертності був ще нижчим – на 16,5%.

Переваги для здоров’я від проходження 8000 кроків або більше один або два дні на тиждень виявилися більшими для учасників віком 65 років і старших.

«Кількість днів на тиждень, коли ви робили 8000 кроків або більше, була пов’язана з меншим ризиком смертності від усіх причин і серцево-судинної смертності. Ці висновки свідчать про те, що люди можуть отримати значні переваги для здоров’я, гуляючи лише кілька днів на тиждень», – заявили дослідники.

Для дослідження вчені використовували щоденний підрахунок кроків 3100 учасників у 2005 і 2006 роках і вивчили дані про їхню смертність через 10 років.

Серед учасників 632 жодного разу на тиждень не робили 8000 кроків або більше, 532 робили 8000 кроків або більше один-два дні на тиждень, а 1937 робили 8000 або більше кроків від трьох до семи днів на тиждень.

Середній американець проходить 3000-4000 кроків на день, за даними Mayo Clinic, яка нагадує, що регулярна активність може знизити ризик серцевих захворювань, ожиріння, діабету, високого кров’яного тиску та депресії.