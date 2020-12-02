Андріївську церкву у Києві відкривають після тривалої реставрації – Мінкультури

Цього місяця після майже п’яти років реставраційних робіт Андріївська церква у Києві стане доступною для відвідувачів, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня – у церкві пройде перша служба.

«Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведено нові системи освітлення, опалення, подання повітря, а також вікна. До речі, автентичний колір стін XVIII століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових викрасок», – повідомили у міністерстві.

Реставрацію, кажуть в Мінкультури, провели, зокрема і тому, щоб розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-у річницю з народження якого відзначають цього року.

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Андріївська церква у Києві – пам’ятка архітектури XVIII століття у стилі бароко, споруджена за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растреллі. Рішенням Верховної Ради України від 2018 року передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.