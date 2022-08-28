Андрющенко заявляє про «стриманий оптимізм» у питанні проведення «трибуналу» в Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «стриманий оптимізм» щодо відмови окупантів від наміру провести в Маріуполі «суд» над українськими військовополоненими.



«Зараз ми маємо стриманий оптимізм щодо цього «трибуналу». Сподіваємось, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і зняли охорону, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку там все готово, а з іншого – не бачимо активних дій щодо підготовки цього «трибуналу». Враховуючи все інше, є такий стриманий оптимізм, що він не відбудеться», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Петро Андрющенко припускає, що суспільний тиск, міжнародна реакція та однозначна позиція керівництва України змусили окупантів взяти «оперативну паузу» у питанні «трибуналу».



«Ми вважаємо, що спрацювала низка моментів. Насамперед, звісно, ми розуміємо необхідність для окупантів відступити для того, щоб мати якесь поле для маневру, для перемовин, які їм вкрай необхідні. Тому заява президента мала одну з ключових ролей. Також зрештою відреагувала ООН і фінальну точку поставило розслідування, яке було оприлюднено американськими розвідувачами, і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки що взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення риторики агресивної щодо «трибуналу», – додав радник мера Маріуполя.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. Як наголошували у спільній заяві сили безпеки та оборони України, така «операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом», альтернативи на кшталт екстракшн не було, а вибір був між операцією з порятунку (згода на полон) і загибеллю на «Азовсталі».

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

На початку серпня в Росії «Азов» заборонили і визнали терористичною організацією.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.