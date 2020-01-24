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24 січня 2020, Київ 10:31
Новини | Події

Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Трансляція

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Печерський районний суд Києва розглядає зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Радіо Свобода транслює подію наживо. У грудні його заарештували до 8 лютого без права застави.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета» і подружжя Грищенків – Інна та Владислав.

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