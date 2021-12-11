«Ми отримали гарантії, що жодного тиску не буде» – Арестович про «особливий статус» Донбасу

Сполучені Штати не тиснутимуть на Київ щодо надання «особливого статусу» окупованим територіям. Про це заявив радник голови Офісу президента та спікер української делегації до Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання щодо візиту заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд до Росії. Після неї керівник адміністрації президент Росії Тарас Козак заявив російським медіа, що сторони нібито погодилися про необхідність «особливого статусу Донбасу в складі України». Сама Нуланд публічно таких заяв не робила.

«Тут за текст будь-якого повідомлення завжди йде важка боротьба. Тобто, можуть бути поступки в тексті, щоб потім відбувся якийсь трек на практиці. Це боротьба за формулювання. Тут не треба особливо хвилювалися. Ми отримали напевні гарантії, що жодного тиску не буде, буде вирішення питання», – сказав Арестович.

За словами спікера української делегації, ТКГ займається саме конкретизацією загальних положень, передбачених Мінськими домовленостями.

«У росіян свій погляд. Вони намагалися нав’язати нам усі ці вісім років свій погляд. Не вийшло. У нас свій погляд. Зокрема «особливий статус». Ми за «особливий статус» Донбасу. Але ж це треба пояснити, що ми маємо на увазі під цим. Ми бачимо його як використання того самого закону про децентралізацію, який стосується всієї України, зараз працює, і надання разом «особливої економічної зони», – додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 жовтня назвав неправдивою інформацію про те, що заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорювала надання особливого статусу окупованим частинам українського Донбасу під час свого візиту до Росії.

Київ і Вашингтон заперечують повідомлення агентства Associated Press про те, що США нібито переконуватимуть Україну надати автономію окупованій частині Донбасу.