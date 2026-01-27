Армія Росії понад 20 разів атакувала на Покровському напрямку від початку дня – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 27 січня відбулося 49 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

Зокрема, російська армія атакувала двічі на Південно-Слобожанському напрямку, також один раз намагалася наступати в бік Куп’янська.

Штаб зафіксував по одному боєзіткненню на Лиманському та Слов’янському напрямках. На Костянтинівському російські загарбники здійснили вісім наступальних дій.

«На Покровському напрямку сьогодні противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного. Одне боєзіткнення на цей час триває», – йдеться в зведенні.

Армія РФ двічі атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському українські війська відбили сім російських атак, дві атаки досі тривають.

На Оріхівському напрямку російські війська атакували позиції ЗСУ в районі Плавнів. Ще одну атаку на Придніпровському напрямку штаб зафіксував поблизу Антонівського мосту.

Раніше угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



