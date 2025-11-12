У армії Росії створили війська безпілотних систем

В армії Росії з’явився новий вид військ – війська безпілотних систем (БПС), які торік доручив створити президент Росії Володимир Путін, повідомляють російські медіа з посиланням на заступника начальника нового роду військ – полковника Сергія Іштуганова.

За словами Іштуганова, у Міноборони РФ визначили структуру, створили штатні полки та інші підрозділи військ БПС, які працюють «у взаємодії з іншими підрозділами угруповань військ».

«Нарощування бойового складу наявних та створення нових частин військ БПС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців забезпечення», – цитує Іштуганова видання «Комсомольська правда».

Сам Іштуганов брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну з 2022 року як заступник командира російської 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ВДВ, коли бригада воювала під Гостомелем і Волновахою. Згодом повідомлялося про великі втрати бригади в боях за Бахмут. Державне агентство ТАСС писало, що на її базі створили 104 гвардійську десантно-штурмову дивізію.

У квітні 2024 року в офісі Генпрокурора України розповіли про причетність військових 104-ї дивізії до розстрілу трьох українських полонених у районі села Кринки в Херсонській області.

Український розслідувальний проєкт Evocation писав, що наказ про розстріл віддав Іштуганов «для залякування бійців ЗСУ».

Говорячи про формування військ БПЛА у грудні 2024 року, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов обіцяв завершити їх формування у третьому кварталі 2025 року та наголошував, що нові війська створять за дорученням Путіна.

В Україні Сили безпілотних систем існують з початку 2024 року за указом президента Володимира Зеленського.



