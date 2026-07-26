Армія Росії втратила понад 1400 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 1 440 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 липня.

Українське командування оцінює загальні російські втрати в близько 1 438 990 військових.

Також Генштаб оновив дані про втрати російської техніки:

12 217 танків (+9 за добу)

25 019 бойових броньованих машин (+8)

46 794 артилерійських системи (+70)

1 969 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 518 засобів протиповітряної оборони

439 літаків

354 гелікоптери

2 031 наземний робототехнічний комплекс (+8)

1 450 безпілотників оперативно-тактичного рівня 428 286

4 944 крилатих ракети (+1)

34 кораблі й катери

2 підводних човни

125 811 автомобілів і автоцистерн (+453)

4 465 одиниць спеціальної техніки (+3)

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими військовими Росії й України перевищили два мільйони від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

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За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Тодішній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.











