Влада про російську атаку БПЛА на Черкащині – пошкодження є, але незначні

Українські сили ППО цієї ночі збили чотири ударних БПЛА на Черкащині, запущені армією РФ – зокрема, в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків маємо незначні наслідки: пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Найголовніше – люди не постраждали. Оперативні групи продовжують роботу», – повідомив Табурець у Telegram.

За даними українських військових, вночі армія РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши35 БПЛА типу Shahed-136/131. 34 ударні БПЛА було знищено. Атаки проводились хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях, повідомили у Повітряних силах.

Повідомлялося про пожежі на Київщині та Миколаївщині, без жертв.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.