На Сумщині через атаку російського дрона загинув чоловік, його виявили на дорозі між селами – ОВА

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув 57-річний чоловік у Миропільській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Тіло чоловіка виявили сьогодні на дорозі між селами громади. Поруч із ним – велосипед. На жаль, у цьому районі все ще небезпечно: ворог продовжує атакувати дронами», – написав він у телеграмі.

Григоров також закликав жителів прикордонних територій не повертатися до населених пунктів, звідки оголошена евакуація, оскільки сили РФ продовжують свої атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.