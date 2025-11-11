Влада: сили РФ вдарили по інфраструктурі Лозівського району на Харківщині – припинене теплопостачання

Російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Лозівського району на Харківщині – знеструмлені котельні й припинене теплопостачання, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.



«Ворог знову пошкодив критичну інфраструктуру на Лозівщині. Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання. Об’єкти водного господарства – менш потужні, тому є можливість підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення», – написав він у фейсбуці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



