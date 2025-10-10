У Кривому Розі через російську атаку постраждали троє людей – Лисак

У Кривому Розі через російську атаку постраждали троє людей, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років, двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що у місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, яку вже загасили.

Як повідомляли в ОВА, сили РФ масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками – вибухи лунали у Дніпрі, Кам’янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура, виникли пожежі.

У Міненерго повідомили, що російські війська вночі 10 жовтня завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Графіки аварійного відключення запроваджені на Сумщині, Полтавщині, Київщині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.