Крим Реалії
Генштаб ЗСУ: армія РФ майже 90 разів атакувала на Покровському напрямку, у деяких локаціях бої досі тривають

Кількість російських атак зросла на Костянтинівському напрямку – сьогодні відбулося 27 бойових зіткнень
Від початку доби на фронті відбулося 248 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку від початку цієї доби противник 87 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 20 штурмових дій у районах 10 населених пунктів, на Олександрівському напрямку – відбили 26 атак загарбників.

Сьогодні противник 23 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Кількість російських атак зросла на Костянтинівському напрямку – сьогодні відбулося 27 бойових зіткнень, попередньої доби на цій ділянці фронту було дев’ять атак.

Російські війська також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також – ISW: темпи просування військ РФ на Покровському напрямку, ймовірно, знову зростуть найближчими днями

Раніше цього тижня начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

За даними ЗСУ, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


