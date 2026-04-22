На фронті фіксується зменшення активності сил РФ. Генштаб ЗСУ звітує про майже 50 боїв

На фронті від початку доби російські війська 49 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби протягом такого ж проміжку часу на фронті було 91 боєзіткнення.

Майже половина боїв на фронті були сконцентровані на Покровському напрямку – тут з початку доби війська РФ 20 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять російських атак, а на Костянтинівському – дев’ять.

Російські атаки також продовжуються на Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

За даними штабу, протягом попередньої доби на фронті відбулося 231 бойове зіткнення.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.



