У двох прифронтових регіонах через атаки FPV-дронів загинуло подружжя, ще троє людей поранені – влада

Йдеться про Дніпропетровську та Запорізьку області

На Дніпропетровщині через російську атаку постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, FPV-дроном противник влучив по Покровській громаді – постраждали жінка і двоє чоловіків, потрощена машина.

Також, як повідомляють в ОВА, російські війська дронами масовано атакували Васильківську громаду – виникли пожежі, пошкоджені інфраструктура, підприємство, зруйновані два приватні будинки, ще 13 – пошкоджені.

На Запоріжжі через російську атаку загинуло подружжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, війська РФ атакували цивільне авто FPV-дроном – загинули 54-річний чоловік та 55-річна жінка.

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

