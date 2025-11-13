Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування прифронтових територій на майже мільярд гривень

За словами Кулеби, ці кошти підуть на облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, закупівлю техніки
За словами Кулеби, ці кошти підуть на облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, закупівлю техніки

Уряду ухвалив рішення про додаткове фінансування прифронтових територій на суму майже мільярд гривень, повідомив віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, підтримку у розмірі 40 мільйонів гривень отримають бюджети дев’яти областей – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської, 576,6 мільйона гривень спрямовують до бюджетів 93 громад, що розташовані у зонах активних або можливих бойових дій, з них 100 млн уряд виділяє на проєкти розвитку Одеси.

«Кошти підуть на конкретні задачі: облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів, закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних підприємств», – написав він у телеграмі.

Кулеба каже, що це дає можливість громадам працювати без затримок: виконувати аварійні роботи, забезпечувати людей базовими послугами та проводити оперативне відновлення.

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG