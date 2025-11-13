Уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування прифронтових територій на майже мільярд гривень

Уряду ухвалив рішення про додаткове фінансування прифронтових територій на суму майже мільярд гривень, повідомив віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, підтримку у розмірі 40 мільйонів гривень отримають бюджети дев’яти областей – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської, 576,6 мільйона гривень спрямовують до бюджетів 93 громад, що розташовані у зонах активних або можливих бойових дій, з них 100 млн уряд виділяє на проєкти розвитку Одеси.

«Кошти підуть на конкретні задачі: облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів, закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних підприємств», – написав він у телеграмі.

Кулеба каже, що це дає можливість громадам працювати без затримок: виконувати аварійні роботи, забезпечувати людей базовими послугами та проводити оперативне відновлення.

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.