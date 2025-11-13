Зеленський заявив, що завтра проведе Ставку щодо Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває у Запорізькій області, заявив, що завтра він проведе Ставку головнокомандувача щодо цього регіону.



Він зазначив, що зустрівся з військовими 65 окремої механізованої бригади, яка у складі 17-го корпусу захищає Україну на Оріхівському напрямку, також був у воїнів 128-ї бригади – окремої гірсько-штурмової, які обороняють в районах Степногірська.



«Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок – важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях», – сказав він у своєму відеозверненні.

Днями, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на лінії фронту залишається складною, найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.



