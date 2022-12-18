Атомні станції перейшли на «максимально можливу потужність» – «Укренерго»

Процес відновлення енергосистеми після останніх обстрілів триває, повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго» 18 грудня.

«Атомні станції вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків», – заявили в НЕК у неділю.

За даними «Укренерго», обсяги споживання електроенергії зросли порівняно з суботою, і це вплинуло на показники дефіциту в системі. Це спричинили як пошкодження внаслідок дев’ятого ракетного удару, так і зниження температури.

Компанія додає, що місцевим операторам передали ліміти споживання, при перевищенні яких можуть бути застосовані аварійні відключення.

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При цьому компанія «Енергоатом» повідомляє, що сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 мегават через «неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії».

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.