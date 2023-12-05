Родичі військових РФ кажуть, що Авдіївку наказали взяти до «Прямої лінії» з Путіним – ЗМІ

Понад сто родичів російських мобілізованих написали звернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому розповіли про те, що їхніх рідних кидають на «м’ясні штурми» українського міста Авдіївка на Донеччині, щоби взяти його до «Прямої лінії» з Путіним, призначеної на 14 грудня, або до Нового року. Про це повідомляє російське видання «Важные истории», у розпорядженні якого є це звернення.

У його тексті також йдеться про те, що російське командування розпорядилося відправляти на штурм Авдіївки навіть військовослужбовців із пораненнями середньої тяжкості.

Одна з дружин мобілізованих розповіла виданню, що, за словами її чоловіка, військові «там ходять по трупах, ними просто все завалено».

Родичі просять Путіна розібратися із «ознаками навмисного винищення» мобілізованих.

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.

З середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку проте ціною величезних втрат. Українська сторона стверджує, що за день знищує під Авдіївкою близько тисячі російських солдатів. Перевірити ці дані за умов активних бойових дій неможливо.

Міноборони Росії й України кількість своїх втрат, як і раніше, не озвучують.