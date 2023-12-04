Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Загострення ситуації під Авдіївкою і чому контрнаступ ЗСУ пішов не за планом

Генштаб: попри втрати, російська армія не полишає спроб оточити Авдіївку
Генштаб: попри втрати, російська армія не полишає спроб оточити Авдіївку
  • Авдіївка: бої, тактика, ситуація на фронті та як впливає погода

Російські війська продовжують наступальні операції поблизу Авдіївки, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. А Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ не полишає намірів оточити Авдіївку.

Крім того, аналітики кажуть, що російські війська відкрили два додаткові напрямки наступу під Авдіївкою і мають певні успіхи. Про що йдеться?

  • Чому контрнаступ пішов не за планом?

Тим часом видання The Washington Post оприлюднило матеріал, де аналізує український контрнаступ. За даними видання, США і Захід наполягали на точковому контрнаступі, щоб відрізати РФ від Криму. Що пішло не за планом?

  • Зеленський справді хоче змінити Залужного?

А видання «Українська правда» опублікувало статтю про причини конфлікту між президентом та головнокомандувачем ЗСУ. Журналісти посилаються на власні джерела у владі та публікують перекази тону розмов на ставці. За їхніми даними, президент Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Залужного. Що відбувається і чому?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG