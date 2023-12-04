Загострення ситуації під Авдіївкою і чому контрнаступ ЗСУ пішов не за планом

Авдіївка: бої, тактика, ситуація на фронті та як впливає погода

Російські війська продовжують наступальні операції поблизу Авдіївки, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. А Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ не полишає намірів оточити Авдіївку.

Крім того, аналітики кажуть, що російські війська відкрили два додаткові напрямки наступу під Авдіївкою і мають певні успіхи. Про що йдеться?

Чому контрнаступ пішов не за планом?

Тим часом видання The Washington Post оприлюднило матеріал, де аналізує український контрнаступ. За даними видання, США і Захід наполягали на точковому контрнаступі, щоб відрізати РФ від Криму. Що пішло не за планом?

Зеленський справді хоче змінити Залужного?

А видання «Українська правда» опублікувало статтю про причини конфлікту між президентом та головнокомандувачем ЗСУ. Журналісти посилаються на власні джерела у владі та публікують перекази тону розмов на ставці. За їхніми даними, президент Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Залужного. Що відбувається і чому?

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