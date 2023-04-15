У поліції кажуть, що жителі Авдіївки почали активніше евакуюватися

Жителі Авдіївки почали активніше евакуюватися з міста – і молоді, і літні, повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

«Мешканці вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами, без комунікацій, медичної допомоги», – пояснили правоохоронці.

За інформацією пресслужби, поліціянти цього разу вивезли до безпечного місця родину з однорічним малюком.

«Група «Білий Янгол» об’їхала гарячі точки Очеретинської громади – Нетайлове, Керамік, Первомайське. У населених пунктах біля фронту немає світла й води, внаслідок постійних обстрілів зруйновані будинки», – йдеться у повідомленні.

8 квітня поліція Донецької області повідомила, що в Авдіївці поліцейські розшукують дітей, яких батьки переховують від примусової евакуації.

Наприкінці березня влада зазначала про намір провести примусову евакуацію дітей, які залишаються в Авдіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля армія РФ зосереджує і далі на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.