Українські літаки за добу зробили до 10 авіанальотів по позиціях військ РФ – Повітряні сили ЗСУ

Українські літаки за добу здійснили до десяти авіанальотів на позиції військ РФ, повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



«Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів», – йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдала вогневих ударів по російських військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.



У ЗСУ додають, що підрозділи зенітних ракетних військ на Донеччині знищили російську авіаційну ракету Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, вага бойової частини якої – близько тонни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

За даними британської розвідки, під час бойових дій в Україні російські збройні сили зазнали нищівних втрат серед середнього та молодшого офіцерського складу. В Генштабі кажуть про понад 30 тисяч загиблих вояків РФ.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати своїх військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, а ще 3 825 – зазнали поранень​.