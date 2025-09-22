Азербайджан усе ще зберігає закриття сухопутних кордонів, запроваджене під час пандемії

На території Азербайджану продовжений особливий карантинний режим, цього разу до 1 січня 2026 року. Як повідомляє агентство Trend, відповідну постанову підписав прем’єр-міністр країни Алі Асадов.

Відкриття сухопутних кордонів Азербайджану, які були закриті з весни 2020 року, знову відкладене. У Баку заявляли, що збережуть карантинний режим, запроваджений через пандемію COVID-19, «стільки, скільки це буде потрібно». Президент Ільгам Алієв стверджував, що закриття кордонів врятувало країну від дуже великих катастроф.

В’їзд до Азербайджану можливий тільки повітряним транспортом. При цьому іноземці та особи без громадянства можуть залишити країну суходолом. Кордон відкритий також для вантажних перевезень.

Раніше повідомлялося, що між Грузією та Азербайджаном може бути відновлене залізничне сполучення, проте ця інформація не підтвердилася. Про необхідність відкриття сухопутних кордонів неодноразово заявляли етнічні азербайджанці, які живуть у Грузії.

Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня 2023 року оголосила про скасування глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, пов’язаної з пандемією COVID-19.



