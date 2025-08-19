Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Азербайджанку в Росії засудили до п’яти років колонії за «таємну співпрацю з іноземцями»

GENERIC – Judges Gavel
У Росії Рязанський обласний суд засудив до п’яти років ув'язнення уродженку Азербайджану Мехрібан Лукінську, повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду.

Жінку визнали винною за статтею про конфіденційну співпрацю з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією. Справа проти жінки надійшла до суду в травні 2025 року.

Подробиці кримінальної справи засекречені. Журналісти з’ясували, що Лукінській 55 років, вона народилася в Баку. У 2017 – 2021 роках жінка працювала на трубному заводі та на заводі важкого ковальсько-пресового обладнання, випливає з витоків баз даних.

