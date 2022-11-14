Лідери США і Китаю проведуть переговори на Балі

На індонезійському острові Балі 14 листопада відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Це буде перша особиста зустріч двох лідерів із моменту вступу Байдена на посаду.

Переговори відбудуться перед щорічним самітом «Групи двадцяти» (G20), який офіційно розпочинається 15 листопада.

Як зазначає «Голос Америки», зустріч Байдена та Сі відбудеться на тлі найнижчого рівня відносин між США та Китаєм за останні десятиліття. «Я знаю Сі Цзіньпіна, я провів з ним більше часу, ніж будь-який інший світовий лідер. Відомі позиції кожного з нас», – заявив Байден журналістам у Камбоджі 13 листопада.

За словами президента США, він сподівається вибудувати «основу для відносин» із Китаєм та забезпечити схвалення правил, які регулюватимуть конкуренцію між двома країнами. Нещодавно Байден заявив, що не хоче йти на фундаментальні поступки, коли зустрічатиметься з головою КНР, але хотів би, щоб обидва учасники зустрічі пояснили, які їхні «червоні лінії».

Очікується, що лідери двох країн обговорять стурбованість США щодо можливих силових дій Пекіна проти Тайваню, а також російське вторгнення в Україну та його наслідки та ядерні амбіції Північної Кореї.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що зустріч може тривати дві години або й більше. За його словами, Байден вважає, що «США та Китай перебувають у жорсткій конкуренції, але ця конкуренція не повинна переростати у конфлікт чи конфронтацію».

Він також повідомив, що Байден шукатиме області, в яких США та Китай могли б співпрацювати, включно з боротьбою зі змінами клімату та охороною здоровʼя. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що зустріч має допомогти стабілізувати відносини між Вашингтоном і Пекіном та створити атмосферу більшої визначеності для американського бізнесу.

Байден прибув на Балі ввечері 13 листопада, китайський лідер – уранці 14 листопада.

Китай заявляє про стратегічне партнерство з Росією і не засудив її за вторгнення в Україну, але, як зазначають західні ЗМІ, ретельно стежить за тим, щоб не постачати Росії техніку, яка могла б бути використана у війні, та уникає дій, які могли б призвести до запровадження санкцій проти китайських компаній.