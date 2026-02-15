Росія: губернатор Бєлгородської області повідомив про «серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури»

Унаслідок чергового повітряного удару по Бєлгородській області РФ постраждалих немає, але енергетична інфраструктура пошкоджена, повідомив губернатор цього російського регіону В’ячеслав Гладков увечері 15 лютого.

«Попередньо серйозних пошкоджень завдано об’єктам енергетичної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби з’ясовують масштаб пошкоджень. Інформація про наслідки уточнюється», – написав чиновник о 21:47.

За даними телеграм-каналу «Пепел-Белгород», ракетних ударів зазнали Бєлгородська ТЕЦ і електропідстанція «Фрунзенська».

«Яких пошкоджень зазнала підстанція – невідомо, але масштабного блекауту під час ударів у Бєлгороді та Бєлгородському окрузі не сталося», – вказано в повідомленні.

Українські військові наразі не коментували повідомлень із Росії.

Російські військові практично щодня завдають ударів по об’єктах енергетики в Україні, через що без світла, а іноді тепла і води регулярно залишаються жителі різних регіонів, в тому числі Київ. Упродовж останніх місяців аналогічні повідомлення стали надходити з деяких російських областей, приміром із Бєлгородської.