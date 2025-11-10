Доступність посилання

Бельгія залучила допомогу іноземних збройних сил для перехоплення або відстеження дронів

Брюссельський аеропорт закрито після повідомлення про виявлення дрона, 4 листопада 2025 року
Бельгія залучила допомогу іноземних збройних сил для перехоплення або відстеження дронів, які здійснили вторгнення навколо її аеропортів, військових баз та атомної електростанції.

Як пише Reuters, французькі та німецькі групи боротьби з безпілотниками прибули до Бельгії, а 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії мають бути розгорнуті з системами, які можуть глушити електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.

«Ми не кажемо, що це Росія. Ми кажемо, що це схоже на Росію. Неможливо пов’язати будь-який інцидент з кимось. У нас нічого немає», – сказав агенції бельгійський чиновник, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений говорити офіційно. – «Ми працюємо з партнерами, щоб спробувати отримати дрон або виявити, звідки його запускають і куди він летить»

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен минулого тижня заявив Het Laatste Nieuws, що існують припущення, що за вторгненнями дронів стоїть Росія, «але я не можу цього довести». За його словами, Бельгія перебуває під пильним наглядом через заморожені російські активи в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. ЄС запропонував використати ці кошти для фінансування України. Росія погрожує «болючою відповіддю», якщо це станеться.

Росія заперечує будь-яку причетність до безпілотників. Її посольство в Брюсселі минулого тижня заявило, що не має «ні мотиву, ні інтересу до такої діяльності».

У п’ятницю уряд Бельгії також дав попередній дозвіл на витрату 50 мільйонів євро (58,3 мільйона доларів) на системи виявлення дронів та їх виведення з ладу, хоча незрозуміло, коли це обладнання буде доступне.

У головному аеропорту столиці Бельгії Брюсселя ввечері 4 листопада були зупинені рейси після підозри на виявлення дронів. Тоді авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа.

В інших країнах ЄС аеропорти також регулярно змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії і Франції.

Росія заперечує звинувачення у веденні «гібридної війни» проти європейських країн.


