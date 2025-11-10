Бельгія залучила допомогу іноземних збройних сил для перехоплення або відстеження дронів, які здійснили вторгнення навколо її аеропортів, військових баз та атомної електростанції.

Як пише Reuters, французькі та німецькі групи боротьби з безпілотниками прибули до Бельгії, а 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії мають бути розгорнуті з системами, які можуть глушити електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.

«Ми не кажемо, що це Росія. Ми кажемо, що це схоже на Росію. Неможливо пов’язати будь-який інцидент з кимось. У нас нічого немає», – сказав агенції бельгійський чиновник, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений говорити офіційно. – «Ми працюємо з партнерами, щоб спробувати отримати дрон або виявити, звідки його запускають і куди він летить»

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен минулого тижня заявив Het Laatste Nieuws, що існують припущення, що за вторгненнями дронів стоїть Росія, «але я не можу цього довести». За його словами, Бельгія перебуває під пильним наглядом через заморожені російські активи в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. ЄС запропонував використати ці кошти для фінансування України. Росія погрожує «болючою відповіддю», якщо це станеться.

Росія заперечує будь-яку причетність до безпілотників. Її посольство в Брюсселі минулого тижня заявило, що не має «ні мотиву, ні інтересу до такої діяльності».

У п’ятницю уряд Бельгії також дав попередній дозвіл на витрату 50 мільйонів євро (58,3 мільйона доларів) на системи виявлення дронів та їх виведення з ладу, хоча незрозуміло, коли це обладнання буде доступне.

У головному аеропорту столиці Бельгії Брюсселя ввечері 4 листопада були зупинені рейси після підозри на виявлення дронів. Тоді авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа.

В інших країнах ЄС аеропорти також регулярно змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії і Франції.

Росія заперечує звинувачення у веденні «гібридної війни» проти європейських країн.



