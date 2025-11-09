Велика Британія надає Бельгії військову підтримку після низки вторгнень дронів

Велика Британія надає військову підтримку Бельгії після серії вторгнень дронів у її повітряний простір, заявив начальник штабу оборони Річард Найтон.

В ефірі BBC він заявив, що його бельгійський колега звернувся по допомогу на початку цього тижня, і що обладнання та персонал вже в дорозі.

Найтон сказав, що достеменно невідомо, чи були вторгнення з боку Росії, але додав, що «ймовірно», що їх замовила Москва.



Як стало відомо BBC, ймовірно, будуть розгорнуті військовослужбовці 2-го крила захисту сил Королівських ВПС.



Разом із союзниками по НАТО, як зазначив Найтон, Велика Британія допоможе Бельгії, «надавши своє обладнання та можливості». Міністерство оборони Німеччини заявило в п'ятницю, що також підтримає Бельгію у заходах проти дронів після запиту Брюсселя.



Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та бельгійські служби безпеки заявили, що підозрюють Росію у вторгненні, але міністр оборони Бельгії Тео Франкен раніше визнав, що немає жодних доказів цього.



«Спочатку дрони, що літали над нашими військовими базами, вважалися нашою проблемою. Тепер це стало серйозною загрозою, яка впливає на цивільну інфраструктуру в багатьох європейських країнах», – сказав Франкен раніше цього тижня.

У головному аеропорту столиці Бельгії Брюсселя ввечері 4 листопада були зупинені рейси після підозри на виявлення дронів. Тоді авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа.



Близько 3000 пасажирів Brussels Airlines постраждали від збоїв у четвер, а перевізник заявив, що зіткнувся зі «значними витратами» через скасування або перенаправлення десятків рейсів.

В інших країнах ЄС аеропорти також регулярно змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії і Франції.

Росія заперечує звинувачення у веденні «гібридної війни» проти європейських країн.