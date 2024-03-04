Війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на жителя Берислава – ОВА

Війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на жителя Берислава – його госпіталізували, повідомляє у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.



«Окупанти скинули вибуховий предмет на 55-річного чоловіка, коли той йшов вулицею міста. У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доставили до лікарні, де зараз надають медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Про таке використання російськими військами БПЛА у прифронтових чи прикордонних регіонах місцева українська влада повідомляє регулярно.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.