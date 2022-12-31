На Київщині українські військові збили російський безпілотник-розвідник –Повітряні сили

На Київщині українські військові збили російський безпілотник-розвідник, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«На Київщині збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО», – йдеться у повідомленні.



За попередніми даними Повітряних сил, під час сьогоднішньої атаки Росія випустила близько 20 пусків ракет, але кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється).

Раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що на підльоті до Києва знищено 7 ракет та російський БПЛА.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.