Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Верховна Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань – депутати

Напередодні парламентський комітет з питань регламенту з третього разу рекомендував Верховній Раді відсторонити Безуглу, вона заявила, що подає до суду через це рішення
Напередодні парламентський комітет з питань регламенту з третього разу рекомендував Верховній Раді відсторонити Безуглу, вона заявила, що подає до суду через це рішення

Верховна Рада України не підтримала постанову про відсторонення від засідань парламенту народної депутатки Марʼяни Безуглої (позафракційна), повідомили народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») і Ярослав Железняк («Голос»).

За їхніми словами, відповідну постанову підтримав 141 депутат за необхідних 226.

Гончаренко уточнив, що постановою пропонувалося усунути Безуглу від участі в одному засіданні парламенту. «В умовах воєнного стану одне засідання – це ціла сесія. Але завтра завершується сесія. І нова відкривається 2 вересня», – додав він.

Напередодні парламентський комітет із питань регламенту з третього разу рекомендував Верховній Раді відсторонити Безуглу від участі в пленарному засіданні, як повідомив Железняк, за «системне порушення регламенту й антисоціальну поведінку».

Безугла у відповідь заявила, що подає до суду «щодо незаконності рішення регламентного комітету».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG