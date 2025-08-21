Верховна Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань – депутати

Верховна Рада України не підтримала постанову про відсторонення від засідань парламенту народної депутатки Марʼяни Безуглої (позафракційна), повідомили народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») і Ярослав Железняк («Голос»).

За їхніми словами, відповідну постанову підтримав 141 депутат за необхідних 226.

Гончаренко уточнив, що постановою пропонувалося усунути Безуглу від участі в одному засіданні парламенту. «В умовах воєнного стану одне засідання – це ціла сесія. Але завтра завершується сесія. І нова відкривається 2 вересня», – додав він.

Напередодні парламентський комітет із питань регламенту з третього разу рекомендував Верховній Раді відсторонити Безуглу від участі в пленарному засіданні, як повідомив Железняк, за «системне порушення регламенту й антисоціальну поведінку».

Безугла у відповідь заявила, що подає до суду «щодо незаконності рішення регламентного комітету».