У Чехії відбудуться дві змішані естафети на дев’ятому етапі Кубка світу з біатлону

У чеському Новому Месті 14 березня двома змішаними естафетами завершиться програма дев’ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Класична змішана естафета розпочнеться об 11:25 за київським часом. У складі збірної України виступлять Дар’я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

О 14:45 стартує одиночна змішана естафета, в якій змагатимуться Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

У суботу в Новому Месті відбулися гонки переслідування. У жіночій гонці в заліковій зоні фінішували Юлія Джима (на 15-му місці) та Дар’я Блашко (25-те). У чоловічому змаганні Дмитро Підручний став 23-м. Перемогли в гонках переслідування норвежка Тіріл Екгоф і француз Кантет Фійон Має, причому для норвежки ця перемога означала ще й виграш Великого Кришталевого глобуса – призу найкращій біатлоністці сезону.

Серед чоловіків боротьба за головний особистий трофей триватиме ще й на завершальному етапі Кубка світу, який наступного тижня прийматиме шведський Остерсунд. За Великий Кришталевий глобус нині змагаються норвежці Йоганнес Тінгнес Бьо та Стурла Легрейд.