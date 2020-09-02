Заступник держсекретаря США назвав Україну в числі тих, хто заслуговує поваги за підтримку білорусів

Заступник держсекретаря США Стівен Біґан назвав Україну в числі тих, хто заслуговує поваги за підтримку білорусів.

«Сполучені Штати разом із багатьма країнами та організаціями у всьому світі беруть участь у зусиллях із реагування на жахливе насильство, жорстокість та фальсифікації виборів, які спостерігаються в Білорусі», – заявив в ексклюзивному інтерв’ю директору Білоруської служби Радіо Свобода чільний американський урядовець.

«Ідеться, насамперед, про наших партнерів у Центральній та Східній Європі. Я думаю, що поляки та литовці заслуговують на особливу похвалу за свої зусилля, за свою рішучу підтримку народу Білорусі. Це також стосується інших країн Балтії, України та багатьох держав-учасниць ОБСЄ, які рішуче підтримали ініціативу голови ОБСЄ щодо участі в посередництві», – заявив Біґан.

Він назвав також партнерів із Європейського союзу, а також «близького друга і союзника Канаду».

Усі вони, за його словами, показали себе сильними лідерами, з якими США «надзвичайно тісно» координують свої дії.

Розмова відбулася під час поїздки Стівена Біґана до Литви, Росії, Україні та Австрії минулого тижня.

За словами американського урядовця, саме рішення держсекретаря відправити його як представника США у цю поїздку «на дуже важливі і делікатні переговори», свідчить про те, що його країна буде продовжувати активно брати участь у намаганнях досягнути мирного та справедливого результату для народу Білорусі.

На запитання про ймовірне посилення санкцій із боку США, Стівен Біґан відповів, що США ніколи не скасовували санкцій проти Білорусі. «Ми спостерігаємо дуже позитивні кроки Європейського союзу та держав-членів ЄС у накладенні санкцій, і ми будемо дуже тісно співпрацювати з ними», – сказав він.

Щодо імовірного втручання Росії у ситуацію в Білорусі, Стівен Біґан відповів: «Принаймні існує розуміння того, що будь-яке втручання, особливо військове, матиме дуже негативні наслідки для відносин Росії зі США, а також із нашими європейськими союзниками».

24 серпня Стівен Біґан зустрівся у Литві із екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською. Під час тієї зустрічі американський урядовець звявив: «США не можуть і не будуть вирішувати, як розвиватимуться події у Білорусі, це право народу Білорусі».

У Білорусі уже 25-й день поспіль тривають акції протесту, мітинги і страйки проти фальсифікації виборів президента, які відбулися 9 серпня.

У суботу, 29 серпня, проходив масштабний «Жіночий марш», в якому брали участь кілька десятків людей. У неділю, 30 серпня, пройшов «Марш миру і незалежності» проти фальсифікації виборів. Під час тієї акції міліція затримала 140 людей. 1 вересня на День знань, пройшов марш студентів, під назвою «День солідарності». Багато з них були побиті і відправлені у відділки міліції.