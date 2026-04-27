У Білорусі триває спад у промисловості, особливо в Мінську. Зростають складські запаси – статистика

Спад у обробній промисловості Білорусі у першому кварталі 2026 року склав 3,4%. У Мінську це зниження за перший квартал склало 8,6%, свідчать дані Белстату, на які звернула увагу білоруська служба Радіо Свобода.

У Мінську утворилися найбільші складські запаси. У той час як по Білорусі в цілому обсяг запасів за перший квартал склав 85,1% від місячного обсягу виробництва, у Мінську він сягнув 115,9% від місячного обсягу. Це більше за встановлену урядом норму – 60 відсотків від місячного обсягу виробництва.

Кількість збиткових підприємств у Білорусі зростає. У січні 2025 року їх було 2146, а цього року – 2733. Станом на лютий 2026 року частка збиткових організацій в економіці Білорусі зросла з 25% до 31,9%.