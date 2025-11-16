У Білорусі анонсували чергові навчання ОДКБ

У Генштабі Білорусі анонсували проведення чергових навчань сил Організації Договору про колективну безпеку, провідною силою в якому є Росія, на білоруській території наступного року, передає агентство «Позірк».

За повідомленням, про плановані навчання «Бар’єр-2026» в інтерв’ю «ВаенТВ» заявив начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту Генерального штабу збройних сил Білорусі В’ячеслав Старков.

За його словами, під час маневрів буде продовжено «практику спільного виконання завдань з ліквідації біологічних загроз в інтересах Колективних миротворчих сил» ОДКБ.

До складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Однак, влада Вірменії заморозила участь країни в організації і заявила про можливий вихід з неї. Єреван звинувачує ОДКБ у бездіяльності під час конфлікту з Азербайджаном через Нагірний Карабах.

Режим Олександра Лукашенка постійно проводить військові навчання, тренування та збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

У лютому 2022 року російські війська, які прибули на територію Білорусі для участі у навчаннях, не були виведені з неї після їх завершення і брали участь у широкомасштабному вторгненні в Україну 24 лютого 2022 року.