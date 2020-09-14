У Раді ООН із прав людини пройдуть термінові дебати про ситуацію Білорусі

Рада ООН із прав людини погодилася провести термінові дебати з питання про дотримання прав людини в Білорусі. Вони пройдуть 18 вересня.

Із закликом провести термінові дебати звернулася Німеччина, пише агентство Reuters. 25 із 47 країн-членів ради висловилися на підтримку цієї пропозиції, дві були проти, 20 – утрималися.

Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет на відкритті сесії ради в Женеві 14 вересня заявила про те, що всі повідомлення про репресії, надмірне застосування сили, тортури і викрадення учасників акцій протесту в Білорусі повинні бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

Вона також зуважила, що для досягнення суспільної злагоди в Білорусі необхідний діалог і реформи.

За словами Бачелет, наразі недостатньо свідчень того, що білоруська влада якось реагує на повідомлення про порушення прав людини в країні.

Акції протесту в Білорусі почалися після виборів президента 9 серпня, переможцем яких офіційно був оголошений чинний голова держави Олександр Лукашенко.

Тисячі учасників вуличних протестів були затримані, надійшли сотні повідомлень про побиття і тортури з боку співробітників правоохоронних органів.

Напередодні в Мінську, за офіційними даними, було затримано більше ніж 500 учасників масової акції противників Лукашенка. На так званий Марш героїв вийшли, за оцінками, близько 100 тисяч людей.