Блінкен застеріг Лаврова від спроб Росії анексувати окуповані території України

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поспілкувалися по телефону, щоб обговорити можливий обмін полоненими, який може включати участь американської баскетбольної зірки Брітні Ґрайнер і російського торговця зброєю Віктора Бута.

Блінкен описав дзвінок 29 липня як «відверту та пряму розмову», зосереджену переважно на затриманих американцях. Крім Ґрайнер, за його словами, Сполучені Штати наполягають на звільненні колишнього морського піхотинця США Пола Вілана.

«Я закликав міністра закордонних справ Лаврова рухатися вперед із цією пропозицією. Я не можу дати вам оцінку щодо того, чи стало це більш чи менш ймовірним», – сказав державний секретар.

МЗС Росії заявило, що під час розмови Лавров і Блінкен обговорили обмін полоненими та інші питання, включно з Україною.

Читайте також: США запровадили санкції проти двох громадян і чотирьох компаній Росії за втручання у вибори

Блінкен також сказав, що в розмові з Лавровим наполягав на важливості дотримання Росією угоди про експорт українського зерна через Чорне море, і попередив його про наслідки, якщо Кремль продовжить плани щодо анексії частин східної та південної України.

За його словами, він сказав представнику Москви, що світ «ніколи не визнає» жодної анексії української території, натомість така спроба «призведе до значних додаткових витрат для Росії».

У заяві російського МЗС йдеться, що Лавров повторив наміри Росії продовжувати агресію, доки вона не досягне своїх цілей в Україні. За його словами, Лавров також знову скаржився на постачання західними країнами зброї та військової допомоги Києву.

Лавров також звинуватив США в недотриманні домовленостей щодо постачання зерна з України.

У заяві російського відомства не згадувалися повідомлення в медіа про те, що Росія нібито вимагала звільнити колишнього полковника Федеральної служби безпеки, який був засуджений за вбивство в Німеччині.

Читайте також: Зеленський на Одещині заявив, що Україна готова до експорту зерна і чекає сигналу від партнерів

Американський канал CNN повідомив 29 липня, що росіяни передали США прохання про звільнення Вадима Красікова на початку цього місяця через неофіційний канал зв’язку.

Красіков, він же Вадим Соколов, був засуджений до довічного ув'язнення 15 грудня торік за вбивство громадянина Грузії чеченського походження в берлінському парку в серпні 2019 року. Прокуратура Німеччини стверджувала, що нападник був офіцером спецслужби ФСБ Росії.

Ґрайнер, зірка Національної жіночої баскетбольної асоціації, затримана за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Якщо її визнають винною, їй загрожує до 10 років позбавлення волі. У 2020 році Вілана, керівника відділу корпоративної безпеки, засудили до 16 років ув’язнення за звинуваченнями у шпигунстві. Він заперечує звинувачення.