Блінкен назвав дипломатію «найкращим способом» розвʼязання кризи в Нігері

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 7 серпня, що дипломатія є найкращим варіантом для міжнародної спільноти впоратися з кризою перевороту в Нігері.

«Це нинішній підхід ECOWAS (Економічного співтовариства країн Західної Африки – ред.). Це наш підхід», – сказав Блінкен французькому радіо RFI, маючи на увазі зусилля з повернення на посаду демократично обраного президента Мохамеда Базума, якого заколотники затримали минулого тижня.

ECOWAS вимагало від хунти відновити повноваження Базума до вечора 6 серпня, але цей термін минув без відповіді.

Виступаючи на брифінгу у Вашингтоні, представник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон бачить «вікно можливостей» для припинення державного перевороту.

«Вікно можливостей, безумовно, все ще відкрите. Ми вважаємо, що хунта має відійти і дозволити президенту Базуму повернутися до своїх обов’язків», – сказав він.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня. Тоді представники хунти оголосили, що усунули від влади президента республіки Мохамеда Базума, який, за їхніми словами, погано керував та не гарантував безпеку країни. За два дні генерал Абдурахман Тчіані, який очолює президентську гвардію, оголосив себе новим главою держави.

Багато країн засудили переворот і вимагали негайно звільнити президента Базума. Крім того, Євросоюз ввів санкції проти Нігеру та зупинив фінансову підтримку країни до відновлення законного уряду. Держави ECOWAS зупинили всі комерційні операції з Нігером, заморозили його активи в регіональному центральному банку та зупинили всі програми фінансової допомоги.