Блінкен: Росія продовжує блокувати роботу ОБСЄ

Росія продовжує порушувати основні принципи діяльності ОБСЄ та блокувати її роботу після початку повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

Американський чиновник нагадав, що ОБСЄ було створено для забезпечення миру, включаючи суверенітет, територіальну цілісність та повагу до прав людини. Проте, президент Росії Володимир Путін «напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну». Із тих пір Росія щодня порушує ці принципи та намагається повалити демократично обраний уряд України.

Держсекретар США зазначив, що ОБСЄ виконує важливу роботу з розслідування злочинів, які здійснюють війська РФ в Україні, та направляє експертів для неупередженого звітування про вплив російської війни на український народ.

«Натомість Росія намагається заблокувати організацію. РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування», – наголосив держсекретар США.

Держсекретар також звернув увагу на те, що Росія свавільно затримала співробітників ОБСЄ та утримує їх в ув’язненні вже 10 місяці: «Ці дії не мають жодного виправдання, і Москва повинна негайно звільнити їх».

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».