З «десантом силовиків»: У Запоріжжі представили нового голову ОДА

Перший заступник офісу президента України Сергій Трофімов представив 12 червня у Запоріжжі нового очільника облдержадміністрації Віталія Боговіна.



У представленні взяли участь генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, які привітали новопризначеного начальника області зі вступом на посаду та охарактеризували основні проблеми регіону.



Під час представлення у залі були народні депутати, обрані від Запорізької області, посадовці обласної адміністрації, депутати і керівництво облради, представники органів місцевого самоврядування регіону, члени партії «Слуга народу», а також керівники вищих навчальних закладів, церковних об'єднань та громадських організацій тощо.



На початку заходу попередній очільник області Віталій Туринок прозвітував про свою роботу на посаді. Як повідомив заступник Офісу президента Сергій Трофімов, Туринок надалі продовжить працювати на державній службі у вищих органах влади, не уточнюючи в яких саме.



Також новопризначений голова ОДА Боговін розповів про свої пріоритети роботи на посаді, зокрема серед таких він назвав продовження проєкту «Велике будівництво» щодо ремонту головних доріг в регіоні, зведення мостів через Дніпро у Запоріжжі тощо.



20 травня уряд погодив призначення Віталія Боговіна головою Запорізької ОДА. Попередній очільник регіону Віталій Туринок керував Запорізькою областю з вересня 2019 року.

Віталій Боговін родом із Запорізької області. Має ветеринарну освіту. Власник та співзасновник низки агропідприємств, об’єднаних у «BKW Group». У 2019 році балотувався на позачергових виборах до Верховної ради від партії «Слуга народу» по 78-му мажоритарному округу, однак програв раніше обраному по округу народному депутату Олександру Пономарьову.