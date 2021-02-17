Фракція «Голосу» у Київраді виключила зі свого складу депутата Богатова

Політрада партії «Голос» рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді. Про це повідомили у прессслужбі «Голосу».

Таке рішення ухвалили після інциденту, що стався в кінотеатрі «Братислава» між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею.

«Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція «Голосу» у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій. На жаль, Костянтин Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому ми дочекаємось можливості відкликати його за рішенням громади. Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід. Ми дякуємо пану Костянтину за його багаторічні проекти для громади Києва і сподіваємось, що він справами відновить свою репутацію», – заявили у фракції.

Сценарист Владислав Капиця заявив, що депутат Богатов з’явився 14 грудня на перший виступ його стендап-туру в залі київського кінотеатру «Братислава». Під час виступу його колеги Дмитра Поліщука Костянтин Богатов почав вимагати зупинити захід через нецензурну лексику і увімкнути світло. Капиця заявив, що мав діалог із Богатовим і знімав його на телефон.

«Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20», – додав гуморист.

За словами Капиці, після сварки Богатова змусили залишити зал.

Сам Богатов у коментарі під дописом Капиці заявив, що вибачився в смс-повідомленні і запропонував також вибачитися особисто. Він визнав, що його реакція на виступ коміка була «неадекватною».