Богдан про свою можливу відставку: у мене немає права піти

Голова Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що «не має права» піти у відставку.

«У мене немає права піти. Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем [Зеленським], що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента», – сказав Богдан.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». На той час заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку.

2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.