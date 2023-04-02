Вп’яте за два роки. У Болгарії тривають парламентські вибори

У Болгарії відбуваються п’яті за останні два роки парламентські вибори 2 квітня, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Початкові результати екзитполу будуть оголошені після закриття виборчих дільниць о 20:00. Очікується, що попередні результати будуть опубліковані 3 квітня.

Понад 5 600 кандидатів, які представляють 14 політичних партій і сім партійних коаліцій, зареєстровані на виборах до Національних зборів – однопалатного парламенту Болгарії на 240 місць. Партія повинна отримати принаймні 4 відсотки поданих бюлетенів, щоб отримати місця в парламенті.

Очікується, що явка буде низькою через апатію виборців і розчарування в політиках, а також через хвилю погроз вибухів цього тижня, що змусило закрити сотні шкіл, призначених як виборчі дільниці для голосування в неділю.

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За голосуванням спостерігають спостерігачі від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), які 3 квітня проведуть пресконференцію, щоб представити свої попередні висновки.

«Нас чекає дуже важка ніч виборів. Я сподіваюся, що уряду вдасться запобігти масовим маніпуляціям», – передбачав політолог Даніель Смілов у коментарях Радіо Свобода на початку цього тижня.

Смілов, доцент Софійського університету, сказав, що голосування навряд чи покладе край політичному глухому куту країни: «на жаль, я не бачу легкого і дуже швидкого вирішення ситуації».

Більшість опитувань показали, що правоцентристська партія GERB колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова набирає 26% голосів, йдучи пліч-о-пліч із головним суперником, ліберальною партією Кирила Петкова «Ми продовжуємо зміни», яка сформувала коаліцію з правою Демократичною Болгарією до голосування.

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«У нас найбільші можливості для маневру», – сказав Борисов 2 квітня після голосування в місті Банкя.

Зі свого боку Петков заявив журналістам, що голосував за «нормальне європейське життя».

«Я голосував за нормальний європейський уряд», – сказав він після голосування в Софії.

Президент Болгарії Румен Радев 2 лютого підписав указ про розпуск парламенту і призначення на 2 квітня дострокові вибори. Це сталося після того, як третя й остання можлива спроба сформувати новий уряд провалилася.