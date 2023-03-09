Міська рада Софії схвалила план демонтажу радянського пам’ятника на тлі протестів

Міська рада Софії схвалила пропозицію демонтувати пам’ятник Радянській армії та перенести його в інше місце в столиці Болгарії.

Згідно з рішенням від 9 березня, мер Йорданка Фандакова тепер має надіслати запит до регіонального губернатора Софії з проханням перенести пам’ятник до Музею соціалістичного мистецтва, оскільки монумент є державною власністю, і міська рада не має повноважень переносити його без згоди та співпраці з урядом.

Пам’ятник із великим постаментом споруджено в 1954 році на честь радянської Червоної армії. Він довгий час був предметом суперечок, критики стверджували, що його було побудовано з пропагандистською метою для реклами колишнього комуністичного уряду.

У 1993 році міська рада Софії вперше проголосувала за демонтаж пам’ятника, але він стоїть і донині. Монумент став об’єктом численних протестів. У лютому питання про демонтаж пам’ятника загострилося, коли на фасаді пам’ятника було знищено кілька табличок, які міська влада визнала небезпечними для перехожих.

61-річного пенсіонера Світлозара Раянова затримали на 24 години за знищення табличок. Пізніше він розповів журналістам, що пошкодив пам’ятник на знак протесту проти російської агресії в Україні.

Депутати міської ради від проєвропейської коаліції «Демократична Болгарія», партії ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова і «Патріотів за Софію» 9 березня після кількох годин дебатів проголосували за перенесення пам’ятника.

Представники Соціалістичної партії Болгарії (БСП) виступили проти цієї пропозиції і пообіцяли оскаржити рішення, якщо воно буде ухвалене.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Галаб Донев також прокоментував це питання, запропонувавши, щоб рішення щодо пам’ятника ухвалювалися вже після позачергових парламентських виборів, призначених на 2 квітня.

«Цю тему політики повинні залишити на період після виборів, щоб у спокійній обстановці було ухвалене найбільш правильне рішення», – сказав Донев.

БСП, «Відродження» та інші проросійські партії протестували проти переміщення пам’ятника, зокрема закидали яйцями і фарбою муніципальну будівлю, де розташована міська рада, під час обговорення цього заходу.

7 березня комітет міської ради з питань освіти і культури ухвалив рішення про перенесення пам’ятника на основі пропозиції, поданої коаліцією «Демократична Болгарія» у 2020 році.