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Міська рада Софії схвалила план демонтажу радянського пам’ятника на тлі протестів

Фото з акції БСП перед пам’ятником Радянській армії. Деякі прихильники партії принесли прапори СРСР

Міська рада Софії схвалила пропозицію демонтувати пам’ятник Радянській армії та перенести його в інше місце в столиці Болгарії.

Згідно з рішенням від 9 березня, мер Йорданка Фандакова тепер має надіслати запит до регіонального губернатора Софії з проханням перенести пам’ятник до Музею соціалістичного мистецтва, оскільки монумент є державною власністю, і міська рада не має повноважень переносити його без згоди та співпраці з урядом.

Пам’ятник із великим постаментом споруджено в 1954 році на честь радянської Червоної армії. Він довгий час був предметом суперечок, критики стверджували, що його було побудовано з пропагандистською метою для реклами колишнього комуністичного уряду.

У 1993 році міська рада Софії вперше проголосувала за демонтаж пам’ятника, але він стоїть і донині. Монумент став об’єктом численних протестів. У лютому питання про демонтаж пам’ятника загострилося, коли на фасаді пам’ятника було знищено кілька табличок, які міська влада визнала небезпечними для перехожих.

61-річного пенсіонера Світлозара Раянова затримали на 24 години за знищення табличок. Пізніше він розповів журналістам, що пошкодив пам’ятник на знак протесту проти російської агресії в Україні.

Люди фотографують пошкоджений знак пам'ятника Радянській армії в центрі Софії 23 лютого 2023 року, напередодні першої річниці масштабного вторгнення Росії до України
Люди фотографують пошкоджений знак пам'ятника Радянській армії в центрі Софії 23 лютого 2023 року, напередодні першої річниці масштабного вторгнення Росії до України

Депутати міської ради від проєвропейської коаліції «Демократична Болгарія», партії ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова і «Патріотів за Софію» 9 березня після кількох годин дебатів проголосували за перенесення пам’ятника.

Представники Соціалістичної партії Болгарії (БСП) виступили проти цієї пропозиції і пообіцяли оскаржити рішення, якщо воно буде ухвалене.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Галаб Донев також прокоментував це питання, запропонувавши, щоб рішення щодо пам’ятника ухвалювалися вже після позачергових парламентських виборів, призначених на 2 квітня.

«Цю тему політики повинні залишити на період після виборів, щоб у спокійній обстановці було ухвалене найбільш правильне рішення», – сказав Донев.

Пам’ятник Радянській армії у центрі Болгарії, розписаний активістами на знак протесту проти масштабного вторгнення Росії до України. Софії, 28 лютого 2022 року
Пам’ятник Радянській армії у центрі Болгарії, розписаний активістами на знак протесту проти масштабного вторгнення Росії до України. Софії, 28 лютого 2022 року

БСП, «Відродження» та інші проросійські партії протестували проти переміщення пам’ятника, зокрема закидали яйцями і фарбою муніципальну будівлю, де розташована міська рада, під час обговорення цього заходу.

7 березня комітет міської ради з питань освіти і культури ухвалив рішення про перенесення пам’ятника на основі пропозиції, поданої коаліцією «Демократична Болгарія» у 2020 році.

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